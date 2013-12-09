Верстка главной страницы

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки405 просмотров

Что нужно?

только верстка (не верстку сделает кодер.)

Срок

1 день

Макет

https://monosnap.com/image/5SPg6xGb0Jrx10kE4uZ7dqdOj/

1. Плавная прокрутка по странице

2. В макете есть цифры. Когда человек прокручивает сайт. Цифры набегают (очень люблю такие элементы набегания цифр, когда элементы некоторые плавно появляются во время прокрутки таким образом привлекая к себе внимание. по возможности их добавить по-больше)

пример e-art.com. ua /kopirajting-prodajushhie-i-seo-teksty/

3. Диз должен хорошо смотреться на планшетах и ноуте

4. При наведении на кнопки они становятся ярче

5. При нажатии на кнопки должно появляться стандартное всплывающее окно. в котором будет размещен текст

6. адаптивная верстка (или резиновая я в этом не разбираюсь.)

11 лет назад
rezak
34 года
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
38 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Html вёрстка с adobe ilustrator (ai)

    html вёрстка с adobe ilustrator (ai), валидно, аккуратно, быстро. Страниц 5. Не обязательно но было бы хорошо если бы вы хорошо владели php+mysql, могли бы установить вёрстку на опенкарт и перепрограммировать несколько ...

    HTMLMySQLOpencartPHP
    HTML-верстка16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка страниц сайта с бесплатными купонами

    $60

    Требуется валидная кроссбраузерная верстка сайта с бесплатными купонами Скрины необходимых страниц сайта во вложении. Исходники перешлю непосредственно исполнителю. Срок на выполнение максимум 3 дня. Готовность ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка Битрикс (Bitrix).

    $75

    Требуется прикрутить готовую верстку к сайту. По функционалу – только новый более продвинутый поиск. Но можно и без него. Основное – это карточка и корзина, быстрый просмотр и всплывающие окна ...

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Поставить Joomla шаблон на хостинг

    ПРиветствую всех! 1 - Требуется поставить шаблон http://www.yootheme.com/demo/themes/joomla/2013/infinite/#page на хостинг + натануть на Joomla. Шаблон будет покупаться. 2 - Внести изменения (прописать свои пункты меню, удалить лишние, сделать ...

    Joomla
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать сайт из корела

    Нужно сверстать сайт в кореле, подключить скрипты( скрипт анимации подскажем). По возможности реализовать отправку на почту https://pp.vk.me/c320731/v320731898/5a53/Bj0f6wCAmPY.jpg Пишите в скайп

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется сверстать 2 страницы сайта

    $45

    Здравствуйте! Требуется сверстать 2 страницы сайта и всплывающее окно. Окно появляется когда нажимаем на кнопку "Обратная связь" в шапке сайта. Пример скрипта для вызова окна ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка шапки и футера сайта

    $100

    Движек щопос. Нужен специалист, который владеет кроссбраузерной и адаптивной версткой. во всех основных браузерах сайт должен отображаться корректно (IE 8 и выше, Opera, FF, Chrome). Простой и оптимизированный код верстки, контакты в ...

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сверстать дизайн на Melbis-Shop

    $150

    Есть отрисованный дизайн для СMS Melbis-Shop. Нужно его "натянуть" на магазин. Также нуждаемся в 2х модулях для магазина: 1. Модуль доставки в карточке товара 2. Слайдер, которым можно управлять из ...

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад