Верстка главной страницы

Что нужно?

только верстка (не верстку сделает кодер.)

Срок

1 день

Макет

https://monosnap.com/image/5SPg6xGb0Jrx10kE4uZ7dqdOj/

1. Плавная прокрутка по странице

2. В макете есть цифры. Когда человек прокручивает сайт. Цифры набегают (очень люблю такие элементы набегания цифр, когда элементы некоторые плавно появляются во время прокрутки таким образом привлекая к себе внимание. по возможности их добавить по-больше)

пример e-art.com. ua /kopirajting-prodajushhie-i-seo-teksty/

3. Диз должен хорошо смотреться на планшетах и ноуте

4. При наведении на кнопки они становятся ярче

5. При нажатии на кнопки должно появляться стандартное всплывающее окно. в котором будет размещен текст

6. адаптивная верстка (или резиновая я в этом не разбираюсь.)