html вёрстка с adobe ilustrator (ai), валидно, аккуратно, быстро. Страниц 5. Не обязательно но было бы хорошо если бы вы хорошо владели php+mysql, могли бы установить вёрстку на опенкарт и перепрограммировать несколько ...
Верстка главной страницы
Что нужно?
только верстка (не верстку сделает кодер.)
Срок
1 день
Макет
https://monosnap.com/image/5SPg6xGb0Jrx10kE4uZ7dqdOj/
1. Плавная прокрутка по странице
2. В макете есть цифры. Когда человек прокручивает сайт. Цифры набегают (очень люблю такие элементы набегания цифр, когда элементы некоторые плавно появляются во время прокрутки таким образом привлекая к себе внимание. по возможности их добавить по-больше)
пример e-art.com. ua /kopirajting-prodajushhie-i-seo-teksty/
3. Диз должен хорошо смотреться на планшетах и ноуте
4. При наведении на кнопки они становятся ярче
5. При нажатии на кнопки должно появляться стандартное всплывающее окно. в котором будет размещен текст
6. адаптивная верстка (или резиновая я в этом не разбираюсь.)
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