Верстка и программирование сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок94 просмотра

Задача сверстать сайт по макету и запрограммировать его.

1500 рублей - оплата.

11 лет назад
denistolstov5
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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