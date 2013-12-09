Необходима помощь на пару минут в вопросе верстки, а именно слоях, скрипт вывести на html странице на первый план пишите аськи приоритет меньшей цене, вопрос буквально на пару минут
Верстка и программирование сайта.
Задача сверстать сайт по макету и запрограммировать его.
1500 рублей - оплата.
Заявки фрилансеров
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