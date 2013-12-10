HTML5, CSS3 верстальщик

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок292 просмотра

Требования:

- Уверенные знания: HTML5, CSS3, jQuery, Ajax, JavaScript

- Опыт работы с Bootstrap будет большим плюсом.

- Опыт работы с Photoshop.

- "Натяжка" вёрстки на CMS(WordPress, ModX, Bitrix, NetCat) будет большим плюсом.

- Cистемы управления задачами(Redmine, Jira, YouTrack).

- Системы контроля версий(Git, SVN, Mercurial).

- Опыт работы на позиции верстальщика, web-разработчика от 1 года.

- Наличие выполненных проектов обязательно.

Личные качества: трудолюбие, честность, порядочность, ответственность, надежность, пунктуальность, внимательность, аккуратность, склонность к командной работе.

Условия работы:

- Удаленная работа

- Попроектная оплата

Обязанности:

- Вёрстка .psd макетов

- Доработка верстки сайтов

В заявке указывайте:

- Технологии и инструменты которыми Вы владеете. А также CMS, на которые Вы умеете "натягивать" вёрстку.

- Опыт работы.

- Ссылки на выполненные проекты

- Скайп логин для быстрой связи, собеседования

AJAXBootstrapGitHTMLJavaScriptjQueryMODXWordPress
11 лет назад
CodeGroup
Николай 
32 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

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