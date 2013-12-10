Требуется верстка html (с динамическими элементами, графики, иконки) Дизайн в текстовом файле, исходники psd, натягивать никуда не надо, сделать надо за день. предоплат НЕТ, сбр или по факту. Контакт скайп который оставите.
Создание сайта на Drupal
Здравствуйте верстальщики и программисты работающие с Drupal!
Нужна реализация сайта на седьмом Друпале, по существующему макету и ряду несложных функций, таких как:
слайдер, галерея, ЧПУ, "Хлебные крошки", форма обратной связи и т.п.
более детальную информацию скину в ЛС.
В работе важно:
После разработки вы покажете обговоренным нами способом (мануал, видео, по связи) как добавлять материалы и разделы.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $180HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Нужно подправить шаблон shop script free, по картинке. LEGOЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать верстку одной страницы. Срок один день. В сообщении напишите свою цену.HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима помощь на пару минут в вопросе верстки, а именно слоях, скрипт вывести на html странице на первый план пишите аськи приоритет меньшей цене, вопрос буквально на пару минутHTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Нужна дивная верстка лэндинга. Предварительный макет в приложении. Будет много подобных проектов. Указывайте сразу мин цену и срок в проекте. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть дизайн (есть PSD-шки). Нужно сверстать шаблон под DLE.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день, дано: Сайт1: http://im.wml.webtm.ru/ на Битрикс Управление сайтом 14.0.6 (на типовом шаблоне) Сайт2: ориентировочный ориентир: h_o_m_e_m_a_r_k_e_t_.r_u Задача№1: 1. Почему то ломается на IE8 список товаров, можете ...Закрыт11 лет назад
карточка товара http://new.constanta.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=12&category_id=7&option=com_virtuemart&Itemid=84 привести внешний вид как в макете в приложении. ЦЕНА, СРОК!Закрыт11 лет назад
- $50
Ответственного исполнителя обеспечу стабильным объемом работы. Готовый дизайн в psd. Завершить программную част в html. - пробное оплачиваемое задание Мой телефон +38098 103 1771 Сейчас в Москве ...HTML-верстка18 заявокЗакрыт11 лет назад