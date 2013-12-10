Требования: - Уверенные знания: HTML5, CSS3, jQuery, Ajax, JavaScript - Опыт работы с Bootstrap будет большим плюсом. - Опыт работы с Photoshop. - "Натяжка" вёрстки на CMS(WordPress, ModX, Bitrix, NetCat) будет ...
Нужен фронтендер на удаленку
Нужен человек в помощь для удалённой работы.
Фултайм.
Необходимые знания:
Стандартный набор html, css, js.
Знать sass, less.
Опыт использования svn, git.
Обязательно понимание методологии БЭМ.
Плюсом будет опыт вёрстки больших проектов.
Буду рад человеку из Харькова, но это не обязательно.
Более детальная информация и перспективы по скайпу.
Резюме посылать на мыло.
В резюме обязательно фото и примеры работ. Убедительно прошу начинающих не тратить моё время.
Могу обещать интересные проекты которые позволят постоянно повышать свой проф. уровень. Как пример сайт над которым будет проходить работа http://pogostim.com/
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Задача программиста из существующего сайта(тематика двери): http://maxi-mebel.com, - сделать сайт по нише Шкафы и Кухни. Необходимо заменить: Фотки, формы, телефон, логотипHTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Здравствуйте верстальщики и программисты работающие с Drupal! Нужна реализация сайта на седьмом Друпале, по существующему макету и ряду несложных функций, таких как: слайдер, галерея, ЧПУ, "Хлебные крошки", форма обратной связи ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $180
Требуется верстка html (с динамическими элементами, графики, иконки) Дизайн в текстовом файле, исходники psd, натягивать никуда не надо, сделать надо за день. предоплат НЕТ, сбр или по факту. Контакт скайп который оставите.HTML-верстка5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Нужно подправить шаблон shop script free, по картинке. LEGOHTML-верстка1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать верстку одной страницы. Срок один день. В сообщении напишите свою цену.HTML-верстка11 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима помощь на пару минут в вопросе верстки, а именно слоях, скрипт вывести на html странице на первый план пишите аськи приоритет меньшей цене, вопрос буквально на пару минутHTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
Коллеги, добрый день! Нужна дивная верстка лэндинга. Предварительный макет в приложении. Будет много подобных проектов. Указывайте сразу мин цену и срок в проекте. ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть дизайн (есть PSD-шки). Нужно сверстать шаблон под DLE.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад