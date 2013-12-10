Нужен фронтендер на удаленку

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки296 просмотров

Нужен человек в помощь для удалённой работы.

Фултайм.

Необходимые знания:

Стандартный набор html, css, js.

Знать sass, less.

Опыт использования svn, git.

Обязательно понимание методологии БЭМ.

Плюсом будет опыт вёрстки больших проектов.

Буду рад человеку из Харькова, но это не обязательно.

Более детальная информация и перспективы по скайпу.

Резюме посылать на мыло.

В резюме обязательно фото и примеры работ. Убедительно прошу начинающих не тратить моё время.

Могу обещать интересные проекты которые позволят постоянно повышать свой проф. уровень. Как пример сайт над которым будет проходить работа http://pogostim.com/

CSSGitHTMLJavaScriptSASS
11 лет назад
glivera
Андрей 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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