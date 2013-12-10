Есть готовая главная страница, на ее базе требуется сверстать шаблон внутренней страницы + 5 форм одного модуля. Сверстанные файлы (для примера) и превью формы - во вложении. ПСД-макет отправим исполнителю.
Поправить верстку и javascript
Поправить верстку и javascript. Главное нужен тот кто разбираете в js.
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