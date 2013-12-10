Исправить работу слайдера в IE8

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Закрыт3 заявки91 просмотр

Сайт skolkovo-park.com слайдер на главной не работает в ie8 необходимо исправить сегодня.

11 лет назад
dikon
41 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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