Надо сделать сайт по готовому дизайну на Битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка104 просмотра

Надо до пн сделать сайт на Битриксе

Простой сайт визитка спортивного зала

Битрикс купим сами, нужна консультация по редакции

Опыт с Битриксом, сразу прикрепляйте примеры.

Оперативность.

11 лет назад
webteem
Сергей 
32 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$250
4 дня
Дима очень адекватный исполнитель. В процессе над работой, были выдвинуты дополнительные требования, которые Дмитрий четко и быстро реализовал. Очень советую Диму как исполнителя - будем работать и дальше. Дмитрий - спасибо!)
Было приятно иметь с Вами дело!

Заявки фрилансеров

Zakrevskiy
Дмитрий 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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