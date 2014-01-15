Сверстать страницы

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок211 просмотров

Есть готовая главная страница, на ее базе требуется сверстать шаблон внутренней страницы + 5 форм одного модуля.

Сверстанные файлы (для примера) и превью формы - во вложении. ПСД-макет отправим исполнителю.

11 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Olyad
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$30
2 дня
Спасибо за работу!
Сотрудничеством довольна! Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

Olyad
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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