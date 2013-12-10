Настроить страницу товара на OpenCart

на сайте из списка товаров осуществляется переход на картинку товара. Нужно сделать переход на страницу товара, которая изначально была в движке, но не задействована в структуре фротн-энда (вырезана или отключена). Требуется "включить" Страницу товара и привести ее к виду макета (страница товара.psd). Двиг - OpenCart. Оплата 100% по факту выполненной работы.