Требуется внести изменения в верстку сайта, прописанные во вложенном файле "Задание".
Настроить страницу товара на OpenCart
на сайте из списка товаров осуществляется переход на картинку товара. Нужно сделать переход на страницу товара, которая изначально была в движке, но не задействована в структуре фротн-энда (вырезана или отключена). Требуется "включить" Страницу товара и привести ее к виду макета (страница товара.psd). Двиг - OpenCart. Оплата 100% по факту выполненной работы.
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