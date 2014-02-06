Верстка HTML5

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Завершен10 заявок183 просмотра

Нужно заверстать одностраничный сайт.

Нюансы. Будут высплывающие окошки.

Сроки, цены, качество?

HTML
11 лет назад
taiso
Ким 
47 лет
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранные исполнители

VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Все по ТЗ
Сотрудничеством доволен - рекомендую
lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад
$30
1 день
Все по ТЗ
Четкое ТЗ. Оплата в полном обьеме.

Заявки фрилансеров

VitalikSV
Виталий 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
11 лет назад
lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
17 дней назад
11 лет назад

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