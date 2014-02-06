Вобщем требуется на постояннуб работу, со знанием бирикса. Интересует только Ростов-на-Дону! Должны постоянно поддерживать контакт с человеком. Работы очень много....
Верстка HTML5
Нужно заверстать одностраничный сайт.
Нюансы. Будут высплывающие окошки.
Сроки, цены, качество?
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