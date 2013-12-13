Здравствуйте. Есть сайт samgon.ru Проблема такая. При открытии сайта на iphone или ipad сайт смещается влево. В приложении скриншот. Кто сможет решить проблему?
Сверстать сайт по дизайн макету
1) Паттерны
2) Кнопки реагируют при наведении
3) Текст не растрирован
4) Текст на кнопках это текст
5) Каждая кнопка и форма имеют свой id. (Нужно для целей в метрике. ) С каких имеено форм шлют заявки
6) Номер телефона можно набрать с айфона, кликом по номеру
7) Верстка не едет при масштабировании как в большую так и в меньшую сторону .
8) При клики на эти места выскакивает всплывающее окно с точкой захвата
9) Все попапы имеют свой id, опять же для точной настройки целей в метрике
Итого 33 точки захвата
контактов
10) Чистый валидный код с подсказками на html 5
11) Прокрутка к якорям плавная:, не слишком быстрая, не слишком резкая
12) При появлении всплвающего окна фон затемняется
13) Статичная менюшка
Заявки фрилансеров
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