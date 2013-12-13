Сверстать сайт по дизайн макету

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок211 просмотров

1) Паттерны

2) Кнопки реагируют при наведении

3) Текст не растрирован

4) Текст на кнопках это текст

5) Каждая кнопка и форма имеют свой id. (Нужно для целей в метрике. ) С каких имеено форм шлют заявки

6) Номер телефона можно набрать с айфона, кликом по номеру

7) Верстка не едет при масштабировании как в большую так и в меньшую сторону .

8) При клики на эти места выскакивает всплывающее окно с точкой захвата

9) Все попапы имеют свой id, опять же для точной настройки целей в метрике

Итого 33 точки захвата

контактов

10) Чистый валидный код с подсказками на html 5

11) Прокрутка к якорям плавная:, не слишком быстрая, не слишком резкая

12) При появлении всплвающего окна фон затемняется

13) Статичная менюшка

HTML
11 лет назад
uljana192
Ульяна 
33 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Верстка сайта (есть JS, калькулятор)

    Необходимо сверстать следующие страницы для последующей интеграции в WP. Должен работать калькулятор, выпадающие меню, всплывающая форма "заказать бесплатную консультацию", расхлопывающиеся блоки. От вас цена+сроки Если можете сделать ...

    JavaScriptWordPress
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка HTML5

    Нужно заверстать одностраничный сайт. Нюансы. Будут высплывающие окошки. Сроки, цены, качество?

    HTML
    HTML-верстка2 исполнителя
    Завершен
    11 лет назад

  • Специалист Битрикс

    $2500

    Вобщем требуется на постояннуб работу, со знанием бирикса. Интересует только Ростов-на-Дону! Должны постоянно поддерживать контакт с человеком. Работы очень много....

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка лендинга фрико

    Коллеги, добрый день! Требуется только верстка лэндинга. джепег в приложении. Срочно! Куча многих подобных проектов будет. Без опыта и отзывов не откликайтесь. В заявке, Пожалуйста, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поправить верстку на сайте

    На сайте pl-beg.ru на странице http://pl-beg.ru/cat/group_9905_avtokresla.html правый блок где перечисляются типы автокресел, уходит под товары, а должен быть виден весь

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Внесение небольших изменений в верстку

    В связи с небольшим изменением дизайна 3 страниц в уже работающем сайте, нужно доверстать эти изменения, используя 70-80% уже существующих стилей Задание и псд новые в ответ на ваше предложение

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Настройка шаблона template monster на Joomla

    $60

    Необходимо натянуть и полностью настроить уже сверстанный шаблон купленный в template monster. Вот дэмо этого шаблона http://www.templatemonster.com/ru/demo/46925.html, на выходе я хочу получить все тоже самое, что и в дэмо шаблоне только на ...

    HTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад