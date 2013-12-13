Необходимо сверстать шаблон из PSD макета (или любой другой формат на выбор) для форумного движка XenForo.
Руссификация сайта.
Здравствуйте.
Мой сайт odp.in.ua на движке DLE.
Хочу купить шаблон с установкой, на английском языке.
http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/45825.html
Движок wordpress.
Для начала необходимо перевести шаблон на русский язык. Так же может понадобиться изменить пару иконок и немного изменить структуру.
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