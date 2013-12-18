Доброго времени! Необходимо создать мобильную версию сайта. Тематика сайта - Автосервис. Компьютерная версия сайта создана на платформе Joomla. http://www.tlm-centr.ru/
Сверстать несколько стилей на сайт
Имеется сайт на joomla 2.5, в нем имеются уже готовые стили различным блоков и элементов, но есть некоторые недочеты в плане того "не совсем ровно сделано" или "не совсем так работает при клике или наведение курсора"...
Работа будет обстоять в первую очередеь с html + css и во вторую очередь с jQuery.
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Для начала работы мне нужно понять сколько Вы возьмете за кажду из задач, например такая:
Имеется вот такой вертикальный слайдер: http://demo.lateralcode.com/accordion-menu/
Что не нравится:
1. Заголовки "Quisque at erat vitae и др." частично стилями описаны в самом скрипте, а надо все стили вытащить в css шаблона.
2. Теже самые заголовки надо переделать в вид ссылок, ну то-есть в "a: visited" один стиль, а при "a:hover" другой стиль. Так же должен быть заложен стиль "нажатой" вкладки слайдера.
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Эта будет самая сложная корректировка, все остальные буду касаться в основном верстки (вынос стилей или создание/допиливание запланированных)
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Просьба писать только в проект и оценить такую работу (сколько денег).
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