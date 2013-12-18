Сверстать несколько стилей на сайт

Имеется сайт на joomla 2.5, в нем имеются уже готовые стили различным блоков и элементов, но есть некоторые недочеты в плане того "не совсем ровно сделано" или "не совсем так работает при клике или наведение курсора"...

Работа будет обстоять в первую очередеь с html + css и во вторую очередь с jQuery.

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Для начала работы мне нужно понять сколько Вы возьмете за кажду из задач, например такая:

Имеется вот такой вертикальный слайдер: http://demo.lateralcode.com/accordion-menu/

Что не нравится:

1. Заголовки "Quisque at erat vitae и др." частично стилями описаны в самом скрипте, а надо все стили вытащить в css шаблона.

2. Теже самые заголовки надо переделать в вид ссылок, ну то-есть в "a: visited" один стиль, а при "a:hover" другой стиль. Так же должен быть заложен стиль "нажатой" вкладки слайдера.

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Эта будет самая сложная корректировка, все остальные буду касаться в основном верстки (вынос стилей или создание/допиливание запланированных)

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Просьба писать только в проект и оценить такую работу (сколько денег).