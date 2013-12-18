Над шапкой красиво оформить: Доставка/самовывоз Оплата Акции Спецпредложения, поиск, Войти или зарегистрироваться. (http://dostavimtelefon.ru/) Сейчас это выглядит слишком "совково" Изменить саму шапку, телефоны сделать на ней кликабельными и удобными для набора, ...
Cверстать сайт по макету PSD
готовый макет PSD необходимо сверстать и прикрепить визуальный редактор
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