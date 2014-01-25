Сделать красивую шапку и кнопки.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок317 просмотров

Над шапкой красиво оформить: Доставка/самовывоз Оплата Акции Спецпредложения, поиск, Войти или зарегистрироваться. (http://dostavimtelefon.ru/)

Сейчас это выглядит слишком "совково"

Изменить саму шапку, телефоны сделать на ней кликабельными и удобными для набора, если заходить с мобильного устройства. Можно объединить с "шапкой".

Номер оставить только один, 8 -800 убрать.

Предложить новый цвет/дизайн кнопок категорий. Новый дизайн кнопкой "купить" "купить в 1 клик" "купить в кредит" в карточке товара и в категориях. http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/tekhnika-dlya-uborki/krausen_eco%20

Изменить дизайн нижней "полоски"

Хотелось бы увидеть несколько макетов. Если у Вас есть собственный верстальщик, это будет плюс если мы сразу получим готовый проект.

Оплата яндекс деньги.

11 лет назад
comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sonysony
Назаров 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов(-1)
11 лет назад
$60
2 дня
Тянули 3 дня с каким то простым дизайном, а потом предоставили полную чушь фактически без изменений. Сами согласны, что ничего не вышло у них. Однако, вернули деньги и дальше проявили адекватность
Начали работу с данным заказчиком. В ходе процесса не сошлись взглядами в дизайне. Вернули предоплату. Разошлись не совсем мирно.

Заявки фрилансеров

sonysony
Назаров 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов(-1)
11 лет назад

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