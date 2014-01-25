Сделать красивую шапку и кнопки.

Над шапкой красиво оформить: Доставка/самовывоз Оплата Акции Спецпредложения, поиск, Войти или зарегистрироваться. (http://dostavimtelefon.ru/)

Сейчас это выглядит слишком "совково"

Изменить саму шапку, телефоны сделать на ней кликабельными и удобными для набора, если заходить с мобильного устройства. Можно объединить с "шапкой".

Номер оставить только один, 8 -800 убрать.

Предложить новый цвет/дизайн кнопок категорий. Новый дизайн кнопкой "купить" "купить в 1 клик" "купить в кредит" в карточке товара и в категориях. http://dostavimtelefon.ru/home/household_goods/tekhnika-dlya-uborki/krausen_eco%20

Изменить дизайн нижней "полоски"

Хотелось бы увидеть несколько макетов. Если у Вас есть собственный верстальщик, это будет плюс если мы сразу получим готовый проект.

Оплата яндекс деньги.