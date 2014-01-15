Верстка двух страниц.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен13 заявок241 просмотр

От верстать две страницы, по идее они отверстаны и работают просто на сайте внедряются изменеия, вот эти изменения нужно и от верстать.

Скрин 1 - Красным выбрано то что нужно от верстать, остальную верстку можно взять прям с сайта.

Скрин 2 - Верстка до подписи и верска после подписи.

Работаю без предоплаты, показывайте результат, если все ок, сразу будет оплата. Бонус, если все отлично, в дальнейшем буду работать с исполнителем.

Жду Ваших предложений.

11 лет назад
kmukhamet
Кайрат 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад
$50
1 день
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bliznets
40 лет
18 лет в сервисе
Был
19 дней назад
11 лет назад

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