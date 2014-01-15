Верстка двух страниц.

От верстать две страницы, по идее они отверстаны и работают просто на сайте внедряются изменеия, вот эти изменения нужно и от верстать.

Скрин 1 - Красным выбрано то что нужно от верстать, остальную верстку можно взять прям с сайта.

Скрин 2 - Верстка до подписи и верска после подписи.

Работаю без предоплаты, показывайте результат, если все ок, сразу будет оплата. Бонус, если все отлично, в дальнейшем буду работать с исполнителем.

Жду Ваших предложений.