Над шапкой красиво оформить: Доставка/самовывоз Оплата Акции Спецпредложения, поиск, Войти или зарегистрироваться. (http://dostavimtelefon.ru/) Сейчас это выглядит слишком "совково" Изменить саму шапку, телефоны сделать на ней кликабельными и удобными для набора, ...
Верстка одной страницы (попапа)
1. взять код отсюда http://www.work-live-stay.dk/det-praktiske.aspx
2. добавить сверху форму как приаттачено.
верхняя часть это полупрозрачный PNG
нижняя часть всегда прибита к нижней части браузера.
От меня PSD, от вас цена и когда будет готово.
На выходе валидный кросбраузерный код и пошаговое описание какой кусок взять чтобы интегрировать эту форму в существующую страницу
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