Верстка одной страницы (попапа)

1. взять код отсюда http://www.work-live-stay.dk/det-praktiske.aspx

2. добавить сверху форму как приаттачено.

верхняя часть это полупрозрачный PNG

нижняя часть всегда прибита к нижней части браузера.

От меня PSD, от вас цена и когда будет готово.

На выходе валидный кросбраузерный код и пошаговое описание какой кусок взять чтобы интегрировать эту форму в существующую страницу