Нужно сверстать две страницы. (товар+категория).

Требования: чистый код, html5 доктайп.

Кроссбраузерность: firefox, opera, chrome, ie последних версий. ie 7-8 - тоже нужно, но с поправками на отсутсвие css3, т.е. углы можно не закруглять, но чтобы ничего не съезжало.

на макете каталога есть "окно" - это всплывающее окно, открывается по клику на кнопку справа внизу.