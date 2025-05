Сверстать 6 шаблонов

Здравствуйте!

Перез версткой нужно согласовать стоимость и сроки. Было бы очень предпочтительно получить заглавную страницу уже сегодня, остальные в ближайшие день-два.

Верстаем до IE8, актуальный webkit и FF.

Пояснения (в т.ч. для программиста, их пропускайте):

Верстка (25 мегабайт, сюда не прикладвается)

Заглавная

http://goo.gl/NDJZiE

http://goo.gl/oonqjd

Внутренняя страница:

http://goo.gl/18Be7K

Остальные страницы, по-моему, очевидны, если что – задавайте вопросы.

Про шрифты: использован был для заголовков Ubuntu condenced, файл шрифта в ttf прилагаю, мануал про его применение:

Add this code to your website:

Integrate the fonts into your CSS: The Google Fonts API will generate the necessary browser-specific CSS to use the fonts. All you need to do is add the font name to your CSS styles.

the font name to your CSS styles. For example: font-family: 'Ubuntu Condensed', sans-serif;

подробнее - вот тут: http://www.google.com/fonts

Заказчик накатал "простыню" описания:

╔=Главная страница (темплейт 1)

╟---------------------------------------------------меню:------------------------------------------------------------

→ Описание блоков:

Поля, отступ от верха: блоки со сплошными заливками (цвета #003399, #cccccc) тянущиеся в ширину при необходимости.

Основной блок сайта, без полей: ширина 980px

Шапка 980х200, отступ от верха.

Слева, где слоган и телефоны - кликабельно с возвратом на главную же страницу.

Главное меню показано как верстать, в примерах - текущая открытая страница (главная) выделена цветом + иконка крестика слева более крупного размера;

наведенный подчеркнутый и выделен цветом, пассивные серые.

Справа в шапке - слайдер картинок.

Левая колонка:

╟- блок контактов

╟- Специализация (меню)

╟- СРО, Лицензии (меню)

╟- Наши специалисты (анонс статьи + линк читать дальше)

╟- Поиск (модуль поиска для боковой колонки темплейта 1)

╚- Баннер 160х100px

Блок контента:

╟- Наши партнеры (логотипы партнеров с прокруткой)

╟- "Хлебные крошки" (доп. строчная навигация)

╟- Поиск по сайту (модуль поиска для основной колонки темплейта 1)

╟- Статья на главной (анонс статьи, картинка + линк читать дальше), с возможностью добавления еще анонсов статей на главной

╟- Последние проекты (3 блока проектов - картинка 240х180px (border gray #999999 1px) + мелкий текстовый блок с заголовком и ссылкой

╟- Баннеры

╚- Форма отправки сообщений

Футер:

╚-футер по верстке одинаковый для обоих темплейтов, только в темплейте 2 кнопка "наверх" прозрачнее/светлее, 60%, см. примеры. В футере же надо разместить картинку счетчика liveinternet, как показано на примере.

→ Описание меню темплейта 1:

╔====== ГЛАВНОЕ МЕНЮ (в шапке) =======

╟- О компании (статья, темплейт 2)

╟- Услуги (статья со ссылками на целевые статьи, темплейт 2)

╟- Наши проекты (галереи работ, темплейт 2)

╟- Отзывы клиентов (статья, темплейт 2)

╟- Часто задаваемые вопросы (статья, темплейт 2)

╟- Полезная информация (статья, темплейт 2)

╚- Контакты (статья, темплейт 2)

╔====== СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (меню в левой колонке) ================

╟- Строительно монтажные работы (статья, темплейт 2)

╟- Инженерно-геологические изыскания (статья, темплейт 2)

╟- Инженерно-экологические изыскания (статья, темплейт 2)

╟- Техническое обследование (статья, темплейт 2)

╟- Проектирование зданий и сооружений (статья, темплейт 2)

╟- Согласования (статья, темплейт 2)

╚- Авторский надзор (статья, темплейт 2)

╔====== СРО, Лицензии (меню в левой колонке) ================

╟- СРО (галерея документов, страницы СРО картинками, темплейт 2)

╟- Лицензии (галерея документов, сканы лицензий, темплейт 2)

╚- Допуски (галерея документов, сканы допусков, темплейт 2)

╔=Внутренняя страница (темплейт 2)

→ Описание блоков:

Поля, отступ от верха: блоки со сплошными заливками (#003399, #cccccc) тянущиеся в ширину при необходимости.

Основной блок сайта, без полей: ширина 980px

Шапка 980х200, отступ от верха. В шапке то же главное меню + оба лого в статике, +слоган, блок контактов и встроенный маленький блок поиска по сайту.

Логотипы нужно сделать кликабельными

Блок контента: в фигурной рамке со скосом в правом нижнем углу. Материалы выводятся в зависимости от специфики контента - для статей как у статьи (с мини-галереей сверху, опция); для галерей изображений (фото объектов, а также чертежи, сканы документации) - как у галерей. Ниже - описание всех типовых блоков контента темплейта 2:

╟- "Хлебные крошки" (доп. строчная навигация, на всех страницах)

╟- Блок мини-галереи для статей. Серая рамка 1 px. Миниатюры кликабельные.

╟- Блок статьи

╟- Блок галерей фото (вывод заголовка блока +"обложек" галерей 240х180px (border gray #999999 1px) + заголовок + краткий блок описания; по 3 в строку)

╟- Блок галерей документов (вывод заголовка блока +"обложек" галерей 180х240px (border gray #999999 1px) + заголовок + краткий блок описания; по 4 в строку)

╟- Блок галереи фото (заголовок, кликабельные миниатюры галереи, описание см. выше + подписи)

╟- Блок галереи документов (заголовок, кликабельные миниатюры галереи, описание см. выше + подписи)

╚- Блок логотипов партнеров, как на главной только внизу

Правая колонка: 2 меню ("Специализация" и "СРО, Лицензии") в другой верстке на плашке

Футер:

╚-футер по верстке одинаковый для обоих темплейтов, только в темплейте 2 кнопка "наверх" прозрачнее/светлее, 60%, см. примеры. В футере же надо

разместить картинку счетчика liveinternet, как показано на примере.

→ Описание меню темплейта 2:

╔====== ГЛАВНОЕ МЕНЮ (в шапке слева) =======

╟- О компании (статья, темплейт 2)

╟- Услуги (статья со ссылками на целевые статьи, темплейт 2)

╟- Наши проекты (галереи работ, темплейт 2)

╟- Отзывы клиентов (статья, темплейт 2)

╟- Часто задаваемые вопросы (статья, темплейт 2)

╟- Полезная информация (статья, темплейт 2)

╚- Контакты (статья, темплейт 2)

╔====== СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (меню в правой колонке) ================

╟- Строительно монтажные работы (статья, темплейт 2)

╟- Инженерно-геологические изыскания (статья, темплейт 2)

╟- Инженерно-экологические изыскания (статья, темплейт 2)

╟- Техническое обследование (статья, темплейт 2)

╟- Проектирование зданий и сооружений (статья, темплейт 2)

╟- Согласования (статья, темплейт 2)

╚- Авторский надзор (статья, темплейт 2)

╔====== СРО, Лицензии (меню в правой колонке) ================

╟- СРО (галерея документов, страницы СРО картинками, темплейт 2)

╟- Лицензии (галерея документов, сканы лицензий, темплейт 2)

╚- Допуски (галерея документов, сканы допусков, темплейт 2)