Добрый день, Господа фрилансеры, есть 2 сайта novabook и puzzlelife нужно изменить концепцию сайтов. дизайн останется тот же. по крайней мере у первого сайта. 1-й ...
Сверстать 6 шаблонов
Здравствуйте!
Перез версткой нужно согласовать стоимость и сроки. Было бы очень предпочтительно получить заглавную страницу уже сегодня, остальные в ближайшие день-два.
Верстаем до IE8, актуальный webkit и FF.
Пояснения (в т.ч. для программиста, их пропускайте):
Верстка (25 мегабайт, сюда не прикладвается, выкладываю тут: http://zalil.ru/upload/34859232 и дублирую здесь: https://www.dropbox.com/s/ov0fm6ufuisv9wv/postavka_psd.zip)
Заглавная
Внутренняя страница:
Остальные страницы, по-моему, очевидны, если что – задавайте вопросы.
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Про шрифты: использован был для заголовков Ubuntu condenced, файл шрифта в ttf прилагаю, мануал про его применение:
Add this code to your website:
Integrate the fonts into your CSS: The Google Fonts API will generate the necessary browser-specific CSS to use the fonts. All you need to do is add
the font name to your CSS styles. For example: font-family: 'Ubuntu Condensed', sans-serif;
подробнее - вот тут: http://www.google.com/fonts
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Заказчик накатал "простыню" описания:
╔=Главная страница (темплейт 1)
╟---------------------------------------------------меню:------------------------------------------------------------
→ Описание блоков:
Поля, отступ от верха: блоки со сплошными заливками (цвета #003399, #cccccc) тянущиеся в ширину при необходимости.
Основной блок сайта, без полей: ширина 980px
Шапка 980х200, отступ от верха.
Слева, где слоган и телефоны - кликабельно с возвратом на главную же страницу.
Главное меню показано как верстать, в примерах - текущая открытая страница (главная) выделена цветом + иконка крестика слева более крупного размера;
наведенный подчеркнутый и выделен цветом, пассивные серые.
Справа в шапке - слайдер картинок.
Левая колонка:
╟- блок контактов
╟- Специализация (меню)
╟- СРО, Лицензии (меню)
╟- Наши специалисты (анонс статьи + линк читать дальше)
╟- Поиск (модуль поиска для боковой колонки темплейта 1)
╚- Баннер 160х100px
Блок контента:
╟- Наши партнеры (логотипы партнеров с прокруткой)
╟- "Хлебные крошки" (доп. строчная навигация)
╟- Поиск по сайту (модуль поиска для основной колонки темплейта 1)
╟- Статья на главной (анонс статьи, картинка + линк читать дальше), с возможностью добавления еще анонсов статей на главной
╟- Последние проекты (3 блока проектов - картинка 240х180px (border gray #999999 1px) + мелкий текстовый блок с заголовком и ссылкой
╟- Баннеры
╚- Форма отправки сообщений
Футер:
╚-футер по верстке одинаковый для обоих темплейтов, только в темплейте 2 кнопка "наверх" прозрачнее/светлее, 60%, см. примеры. В футере же надо разместить картинку счетчика liveinternet, как показано на примере.
→ Описание меню темплейта 1:
╔====== ГЛАВНОЕ МЕНЮ (в шапке) =======
╟- О компании (статья, темплейт 2)
╟- Услуги (статья со ссылками на целевые статьи, темплейт 2)
╟- Наши проекты (галереи работ, темплейт 2)
╟- Отзывы клиентов (статья, темплейт 2)
╟- Часто задаваемые вопросы (статья, темплейт 2)
╟- Полезная информация (статья, темплейт 2)
╚- Контакты (статья, темплейт 2)
╔====== СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (меню в левой колонке) ================
╟- Строительно монтажные работы (статья, темплейт 2)
╟- Инженерно-геологические изыскания (статья, темплейт 2)
╟- Инженерно-экологические изыскания (статья, темплейт 2)
╟- Техническое обследование (статья, темплейт 2)
╟- Проектирование зданий и сооружений (статья, темплейт 2)
╟- Согласования (статья, темплейт 2)
╚- Авторский надзор (статья, темплейт 2)
╔====== СРО, Лицензии (меню в левой колонке) ================
╟- СРО (галерея документов, страницы СРО картинками, темплейт 2)
╟- Лицензии (галерея документов, сканы лицензий, темплейт 2)
╚- Допуски (галерея документов, сканы допусков, темплейт 2)
╔=Внутренняя страница (темплейт 2)
→ Описание блоков:
Поля, отступ от верха: блоки со сплошными заливками (#003399, #cccccc) тянущиеся в ширину при необходимости.
Основной блок сайта, без полей: ширина 980px
Шапка 980х200, отступ от верха. В шапке то же главное меню + оба лого в статике, +слоган, блок контактов и встроенный маленький блок поиска по сайту.
Логотипы нужно сделать кликабельными
Блок контента: в фигурной рамке со скосом в правом нижнем углу. Материалы выводятся в зависимости от специфики контента - для статей как у статьи (с мини-галереей сверху, опция); для галерей изображений (фото объектов, а также чертежи, сканы документации) - как у галерей. Ниже - описание всех типовых блоков контента темплейта 2:
╟- "Хлебные крошки" (доп. строчная навигация, на всех страницах)
╟- Блок мини-галереи для статей. Серая рамка 1 px. Миниатюры кликабельные.
╟- Блок статьи
╟- Блок галерей фото (вывод заголовка блока +"обложек" галерей 240х180px (border gray #999999 1px) + заголовок + краткий блок описания; по 3 в строку)
╟- Блок галерей документов (вывод заголовка блока +"обложек" галерей 180х240px (border gray #999999 1px) + заголовок + краткий блок описания; по 4 в строку)
╟- Блок галереи фото (заголовок, кликабельные миниатюры галереи, описание см. выше + подписи)
╟- Блок галереи документов (заголовок, кликабельные миниатюры галереи, описание см. выше + подписи)
╚- Блок логотипов партнеров, как на главной только внизу
Правая колонка: 2 меню ("Специализация" и "СРО, Лицензии") в другой верстке на плашке
Футер:
╚-футер по верстке одинаковый для обоих темплейтов, только в темплейте 2 кнопка "наверх" прозрачнее/светлее, 60%, см. примеры. В футере же надо
разместить картинку счетчика liveinternet, как показано на примере.
→ Описание меню темплейта 2:
╔====== ГЛАВНОЕ МЕНЮ (в шапке слева) =======
╟- О компании (статья, темплейт 2)
╟- Услуги (статья со ссылками на целевые статьи, темплейт 2)
╟- Наши проекты (галереи работ, темплейт 2)
╟- Отзывы клиентов (статья, темплейт 2)
╟- Часто задаваемые вопросы (статья, темплейт 2)
╟- Полезная информация (статья, темплейт 2)
╚- Контакты (статья, темплейт 2)
╔====== СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (меню в правой колонке) ================
╟- Строительно монтажные работы (статья, темплейт 2)
╟- Инженерно-геологические изыскания (статья, темплейт 2)
╟- Инженерно-экологические изыскания (статья, темплейт 2)
╟- Техническое обследование (статья, темплейт 2)
╟- Проектирование зданий и сооружений (статья, темплейт 2)
╟- Согласования (статья, темплейт 2)
╚- Авторский надзор (статья, темплейт 2)
╔====== СРО, Лицензии (меню в правой колонке) ================
╟- СРО (галерея документов, страницы СРО картинками, темплейт 2)
╟- Лицензии (галерея документов, сканы лицензий, темплейт 2)
╚- Допуски (галерея документов, сканы допусков, темплейт 2)
Выбранный исполнитель
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