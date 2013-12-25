Добрый день, Господа фрилансеры, есть 2 сайта novabook и puzzlelife нужно изменить концепцию сайтов. дизайн останется тот же. по крайней мере у первого сайта. 1-й ...
Верстка проекта joomla 2.5
Необходимо отверстать проект.
макеты прикреплены.
в качестве каталога используется стандартный компонент материалов.
необходимо написать, с нуля, шаблон сайта. все необходимые шаблоны компонентов/модулей вынести в папку html шаблона, чтобы обновление движка и компонентов не приводили к потере стилей.
ie8+, хром, опера, мозила.
программный костяк уже сделан.
работаем через сбр.
оставляйте сроки и контакты.
Выбранный исполнитель
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