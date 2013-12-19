Микроразметка для сайта рецептов под Яндекс

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  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка102 просмотра

Добрый день!

Исходные данные:

сайт с рецептами на cms wordpress. в постах - текст рецепта и несколько фотографий.

Что нужно:

написать скрипт (или что-то еще сделать), чтобы добавить микроразметку.

Валидатор - http://webmaster.yandex.ru/microtest.xml

О микроформатаха - http://help.yandex.ru/webmaster/hrecipe/general.xml

Жду предложений.

WordPress
11 лет назад
sword71
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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