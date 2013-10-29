Задача: Сделать из скрипта на bash приложение для Mac OS X Есть скрипт на bash. Скрипт Выполняет некую последовательность команд в терминале (около 1000 строк кода) Хотим привести его в ...
- Системное программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется редизайн главной странички в стилистике лэндинга с сохранением текущего стиля сайта.Дизайн сайтов47 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Инструкция пользователя от видеокарты. Нужен технический перевод. С пониманием компьютерной специфики. 1.5 странички текста. Сделать до понедельникаПереводы6 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть интернет-магазин на Magento Задача: Взять дизайн с сайта на Битрикс и натянуть на наш текущий сайт. Весь функционал нужно сохранить по максимуму. Нужен очень толковый спец по Magento. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужно дописать функционал Битрикса, в плане работы парсера HTML-текста, который используется для редактирования страничек и описания товаров. Как должно работать: Если мы в админке вводим текст и в конце строки ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Описание: Есть интернет-магазин Компьютерная тематика. Требуется разработать новый дизайн основных страничек (главная, каталог, карточка товара, о компании, контакты). Предъявляем очень высокие требования к дизайну. Нужен очень высокий ...Дизайн сайтов30 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Требуется сделать интернет-магазин под ключ на Bitrix. Продажа компьютеров. Логотип есть. Интеграция с 1С не требуется. Наполнение – сами.Интернет-магазины13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Требуется дизайн+верстка одной лендинг странички для интернет-магазина по продаже компьютеров. Наполнение: стандартная блочная схема (блок наши преимущества + наши клиенты + наши продукты + форма обратной связи). Ищем человека с опытом создания лендинг ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
Описание: Есть интернет-магазин BIZON-PC.com. Компьютерная тематика. Требуется: 1. Обновить Magento до последней версии 1.8 (или 1.7). Сейчас стоит 1.5. Обновление требуется для использования нового дизайн-шаблона. Есть подключенные сторонние ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад