bizon-job

Алексеев bizon-job

 
45 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

WS_Creative
Максим 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$900
10 баллов
11 лет назад
Сайт на Magento (обновить движок и подкл. шаблон)
Magento
Отличный заказчик. Шикарная постановка задачи, моментальная оплата. С нашей стороны были небольшие задержки - адекватно отнёсся. С радостью бы поработал ещё. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Хороший исполнитель.
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