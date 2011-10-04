Сверстать несколько простых страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок306 просмотров

Задача:

Быстро и хорошо сверстать несколько простых страниц и получить за это деньги.

Требования:

- блочная верстка

- W3C-валидность

- кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, Safari, Opera)

- "резиновая" верстка по горизонтали (мин. ширина: 1024, меньше - горизонтальная прокрутка)

- блоки при верстке макета не должны быть жестко привязаны, от верстки требуется определенная гибкость, потому что могут появляться новые элементы, например, новые блоки, левая колонка и т.п.

Предпочтение будет отдано кандидату, предложившему выполнение работы с наименьшей стоимостью, кратчайшим сроком выполнения, максимальным качеством работы и абсолютной адекватностью в общении.

Остальные подробности и исходники при переписке.

14 лет назад
IGiveUWork
53 года
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$10
2 дня
Задание выполнено точно в срок, качественно. Стоимость вполне адекватная. Все дополнительные пожелания были быстро реализованы. Мы остались довольны результатом сотрудничества. С большой долей вероятности будем сотрудничать в дальнейшем.
Приятный и грамотный заказчик.Всегда на связи, что очень удобно и приятно.Грамотно ставит требования.Очень рад был с ним сотрудничать.Надеюсь на новые заказы.

Заявки фрилансеров

vitall72
Виталий 
34 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад