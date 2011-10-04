Задача:

Быстро и хорошо сверстать несколько простых страниц и получить за это деньги.

Требования:

- блочная верстка

- W3C-валидность

- кроссбраузерность (IE 6+, Chrome, Firefox, Safari, Opera)

- "резиновая" верстка по горизонтали (мин. ширина: 1024, меньше - горизонтальная прокрутка)

- блоки при верстке макета не должны быть жестко привязаны, от верстки требуется определенная гибкость, потому что могут появляться новые элементы, например, новые блоки, левая колонка и т.п.

Предпочтение будет отдано кандидату, предложившему выполнение работы с наименьшей стоимостью, кратчайшим сроком выполнения, максимальным качеством работы и абсолютной адекватностью в общении.

Остальные подробности и исходники при переписке.