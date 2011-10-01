Поправить вёрстку модуля на Joomla-сайте

Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Мне требуется скорректировать внешний вид модуля «Последние новости» на сайте Joomla! для отображения последних опубликованных материалов.

Работа несложная. Более подробная информация в ТЗ.

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