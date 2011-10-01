Поправить вёрстку модуля на Joomla-сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок199 просмотров

Здравствуйте, уважаемые специалисты!

Мне требуется скорректировать внешний вид модуля «Последние новости» на сайте Joomla! для отображения последних опубликованных материалов.

Работа несложная. Более подробная информация в ТЗ.

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Пожалуйста, оставляйте ваши заявки, обязательно указывайте стоимость. Оплата будет произведена в WebMoney (WMR) по факту. По интересующим вопросам обращайтесь в ЛС.

Joomla
14 лет назад
akdix
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад
$5
1 день
Качественно и быстро выполнил всё, что мне требовалось. Я доволен сотрудничеством. В дальнейшем буду рад поручать подобную работу Сергею, как надёжному исполнителю. Рекомендую!
Честный, адекватный заказчик, четко формулирует задачи, оплата в срок. Сработались хорошо. Спасибо!

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
14 лет назад