Исправить ошибку

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Завершен8 заявок206 просмотров

На сайте www.rino4ka.ru возникает ошибка если перейти в меню МАГАЗИНЫ И ШОППИНГ -> МОДНЫЕ ПОДАРКИ ->...

Меню сразу закрывается. Необходимо исправить эту ошибку. Ошибка на уровне CSS и javascript

Оплачу человеку который эту проблему решит. Сумму обгорим отдельно.

CSSJavaScript
14 лет назад
Jargal
Жаргал 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$2
1 день
Быстрое решение проблемы, очень доволен.

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prodev
40 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад