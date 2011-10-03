Есть шаблон сайта в PSD, необходимо сверстать его для DLE. Шаблон непрофессиональный, но можно будет доработать с учетом поставленных задач.
Исправить ошибку
На сайте www.rino4ka.ru возникает ошибка если перейти в меню МАГАЗИНЫ И ШОППИНГ -> МОДНЫЕ ПОДАРКИ ->...
Меню сразу закрывается. Необходимо исправить эту ошибку. Ошибка на уровне CSS и javascript
Оплачу человеку который эту проблему решит. Сумму обгорим отдельно.
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