Верстка внутренних страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки117 просмотров

Привет всем коллегам!

Нужно в срочном порядке выполнить верстку внутренних страниц сайта.

Главная готова! Всего 7 внутренних!

Отлично было бы если ещё написали бы JS-скрипты к верстке необходимые.

Выбираю по приоритету - цена.

Приложение:

http://dl.dropbox.com/u/43247455/html.zip - верстка главной

ЗЫ Макеты чёта не грузятся. Вышлю на почту если посчитаю Вашу кандидатуру отличным вариантом!

Предлагайте пожалуйста!)

JavaScript
14 лет назад
karlita
38 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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