Верстка внутренних страниц

Привет всем коллегам!

Нужно в срочном порядке выполнить верстку внутренних страниц сайта.

Главная готова! Всего 7 внутренних!

Отлично было бы если ещё написали бы JS-скрипты к верстке необходимые.

Выбираю по приоритету - цена.

Приложение:

http://dl.dropbox.com/u/43247455/html.zip - верстка главной

ЗЫ Макеты чёта не грузятся. Вышлю на почту если посчитаю Вашу кандидатуру отличным вариантом!

Предлагайте пожалуйста!)