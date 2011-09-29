Есть шаблон сайта в PSD, необходимо сверстать его для DLE. Шаблон непрофессиональный, но можно будет доработать с учетом поставленных задач.
Шаблон для ХостЦМС из готовой верстки
Есть верстка, нужно сделать шаблон для ХостЦМС
Срок - до понедельника
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