Поправить вёрстку для основных браузеров

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки174 просмотра

Есть сайт http://www.relaxinwork.ru

Нужно сделать кроссбраузерную вёрстку

Нужны браузеры Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera

14 лет назад
teshl
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

TrueEvil
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

TrueEvil
Алексей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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