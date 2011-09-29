Сверстать и натянуть дизайн на джумла

Нужно сверстать главную и две под страницы W3C Верстать нужно используя эти микроформаты http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1113262 http://help.yandex.ru/webmaster/?id=1113265 Предпочтение тем кандидатам, которые знакомы с SEO версткой и не по ...