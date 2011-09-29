Есть шаблон сайта в PSD, необходимо сверстать его для DLE. Шаблон непрофессиональный, но можно будет доработать с учетом поставленных задач.
Сверстать оперативно несколько страниц
Всем привет!
Надо оперативно доверстать новый блок (анонс конкурса) к главной странице уже существующего и здравствующего сайта. Исходники верстки главной есть, исполнителю передадим.
Требования:
1. Оперативность :) Надо срочно.
2. Поддержка браузеров: ИЕ6-8, Мозилла 3,6 и выше, Опера10 и выше, Хром.
3. Резина. 1024 (1000 + скролл) – 1400, свыше 1400 – центрируем.
Внимание! сетка страницы уже есть, надо корректно вписать туда новый блок.
+ доверстать внутренние страницы, тоже с уже существующей сеткой.
В аттаче – превью конкурса на фоне главной страницы.
Выбранный исполнитель
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