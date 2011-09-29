Сверстать оперативно несколько страниц

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Закрыт3 заявки147 просмотров

Всем привет!

Надо оперативно доверстать новый блок (анонс конкурса) к главной странице уже существующего и здравствующего сайта. Исходники верстки главной есть, исполнителю передадим.

Требования:

1. Оперативность :) Надо срочно.

2. Поддержка браузеров: ИЕ6-8, Мозилла 3,6 и выше, Опера10 и выше, Хром.

3. Резина. 1024 (1000 + скролл) – 1400, свыше 1400 – центрируем.

Внимание! сетка страницы уже есть, надо корректно вписать туда новый блок.

+ доверстать внутренние страницы, тоже с уже существующей сеткой.

В аттаче – превью конкурса на фоне главной страницы.

14 лет назад
_legendary_
Аккаунт 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

eXalleR-
Куд 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$30
1 день
Все отлично. Поработали на ура.

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eXalleR-
Куд 
33 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад