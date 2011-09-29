Сверстать оперативно несколько страниц

Всем привет!

Надо оперативно доверстать новый блок (анонс конкурса) к главной странице уже существующего и здравствующего сайта. Исходники верстки главной есть, исполнителю передадим.

Требования:

1. Оперативность :) Надо срочно.

2. Поддержка браузеров: ИЕ6-8, Мозилла 3,6 и выше, Опера10 и выше, Хром.

3. Резина. 1024 (1000 + скролл) – 1400, свыше 1400 – центрируем.

Внимание! сетка страницы уже есть, надо корректно вписать туда новый блок.

+ доверстать внутренние страницы, тоже с уже существующей сеткой.

В аттаче – превью конкурса на фоне главной страницы.