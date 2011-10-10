Требуется адаптировать под UMI CMS тему оформления: http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=27014&pr_code=HWo6IUdX8L3aiZ4b959Rk7hD6CL6uo Тема поставляется в виде Flash-версии и версии без Flash. Должна быть адаптирована версия без Flash. Необходима полная совместимость темы с UMI CMS, которая ...
Верстка трех макетов
Нужно сверстать 3 макета
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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