Верстка трех макетов

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок109 просмотров

Нужно сверстать 3 макета

14 лет назад
andrewsy
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
65 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$35
3 дня
Верстает на очень высоком, я бы даже сказал профессиональном уровне. Сроки все соблюдает, отличная работа!
Все было супер (насколько я могу помнить по прошествии такого кол-ва времени).

Заявки фрилансеров

TitokR
46 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

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