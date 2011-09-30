Сверстать PSD + воткнуть на хост

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт13 заявок246 просмотров

Имеется PSD макет сайта хорошего качества, 960 GRID SYSTEM.

Нужно сверстать под WordPress и поставить на хостинг.

Прикреплен скриншот макета.

Сверстать надо 5 страниц включая главную.

Сроки ограничены 2мя неделями.

WordPress
14 лет назад
qwentin69
Никита 
31 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров