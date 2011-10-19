Артем, спасибо тебе огромное за качественно выполненную работу! Заказывал дополнения к своему сайту на движке wordpress - все пожелания были учтены и заказ был выполнен на день раньше оговоренных сроков. И кое-какие корректировки также были сделаны оперативно. Еще раз спасибо и успехов тебе Артем! Рекомендую Артема как очень хорошего, профессионального и знающего свое дело специалиста.. Ура!