Отзывы заказчиков
$45
10 баллов
14 лет назад
WordPress
Артем, спасибо тебе огромное за качественно выполненную работу! Заказывал дополнения к своему сайту на движке wordpress - все пожелания были учтены и заказ был выполнен на день раньше оговоренных сроков. И кое-какие корректировки также были сделаны оперативно. Еще раз спасибо и успехов тебе Артем! Рекомендую Артема как очень хорошего, профессионального и знающего свое дело специалиста.. Ура!
$45
10 баллов
14 лет назад
WordPress
Благодарю Артема за быстрое и качественное исполнение поставленной задачи, за вежливое и терпеливое общение. Старается учесть и отработать все замечания, сделал больше, чем договаривались и вообще очень профессионально работает.Приятно иметь дело с профессионалом - все быстро, качественно и в срок! Рекомендую.