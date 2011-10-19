Zarianec

Артём Zarianec

 
33 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

bjunior
42 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$45
10 баллов
14 лет назад
Доработка функционала сайта (wordpress)
WordPress
Артем, спасибо тебе огромное за качественно выполненную работу! Заказывал дополнения к своему сайту на движке wordpress - все пожелания были учтены и заказ был выполнен на день раньше оговоренных сроков. И кое-какие корректировки также были сделаны оперативно. Еще раз спасибо и успехов тебе Артем! Рекомендую Артема как очень хорошего, профессионального и знающего свое дело специалиста.. Ура!
Byshkov
Эдуард 
54 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$45
10 баллов
14 лет назад
Блог на Wordpres
WordPress
Благодарю Артема за быстрое и качественное исполнение поставленной задачи, за вежливое и терпеливое общение. Старается учесть и отработать все замечания, сделал больше, чем договаривались и вообще очень профессионально работает.Приятно иметь дело с профессионалом - все быстро, качественно и в срок! Рекомендую.