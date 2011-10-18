Доработка календаря заявок.

Добрый день ! Есть календарь.

http://nickol.bacac.org/zayavka/admin/oneday.html

В нем видны заявки поступающие от пользователей на сайт. Данные содержатся в БД.

Сейчас он выводит только процедуры отправленные пользователями. Но у календаря еще есть функции Нерабочих дней и рабочих дней.

Эти дни выставляются здесь http://nickol.bacac.org/zayavka/admin/ И потом видны здесь. http://nickol.bacac.org/index.php?section=zapis&item=566 (пример конкретного мастера)

Но они не видны в общем календаре администратора (http://nickol.bacac.org/zayavka/admin/oneday.html)

А нерабочие дни вообще перестали добавляться в БД. Раньше работало.

Задача следующая. Чтобы в общей таблице кликом на ячейку можно было ставить рабочие дни - занято. То есть бронировать время. А также подчинить нерабочие дни. Чтобы они выводились везде.

http://nickol.bacac.org/zayavka/admin/