нужно перенести сайт avrora-realty.ru на другой хостинг, так же есть ещё 1 сайт для переноса - оба на джумле но навороченные
Доработка календаря заявок.
Добрый день ! Есть календарь.
http://nickol.bacac.org/zayavka/admin/oneday.html
В нем видны заявки поступающие от пользователей на сайт. Данные содержатся в БД.
Сейчас он выводит только процедуры отправленные пользователями. Но у календаря еще есть функции Нерабочих дней и рабочих дней.
Эти дни выставляются здесь http://nickol.bacac.org/zayavka/admin/ И потом видны здесь. http://nickol.bacac.org/index.php?section=zapis&item=566 (пример конкретного мастера)
Но они не видны в общем календаре администратора (http://nickol.bacac.org/zayavka/admin/oneday.html)
А нерабочие дни вообще перестали добавляться в БД. Раньше работало.
Задача следующая. Чтобы в общей таблице кликом на ячейку можно было ставить рабочие дни - занято. То есть бронировать время. А также подчинить нерабочие дни. Чтобы они выводились везде.
Выбранный исполнитель
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