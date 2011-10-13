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Парсинг базы товаров + синхронизация сайтов
задача - сделать возможность полной синхронизации уже имеющейся базы товаров на http://www.megacon.su с нашим сайтом (база + картинки), так чтобы мы могли самостоятельно в любой момент обновиться всю базу - нажал где-то какую-то "кнопку" - все сихронизировалось.
срок - 27 октября. 27-28 будем подключать и тестировать
наш сайт - интернет-магазин на джумле 1.5.
Картинки:
1. картинки должны автоматически закачиваться в определенную папку, например www.test.mag/images/stories/product, точно скажу позже.
2. при закачке сначала идет сверка с уже имеющимися картинками, так чтобы загружались только новые изображения
База данных:
База данных на http://www.megacon.su отличается от нашей, соотвественно оригинальная база (см. оригинал база.csv) должна подгоняться под нашу (наша база.csv)
подробнее на примере цсв:
1. следующие столбцы полностью идентичны с нашей базой:
articul
cat_title (название товара)
cat_text (описание)
cat_sizes (размер)
brand_title (производитель)
3. параметр price (цена)
в нашей базе цена = оригинальная цена - 10% (округление вверх до целого значения - рубля)
4. картинки
в оригинальной базе так - IMG_2268.jpg:IMG_2268_gray.jpg|IMG_2264.jpg:IMG_2264_gray.jpg (для каждого товара возможно несколько изображений), где:
IMG_2268.jpg, IMG_2264.jpg - оригинальная картинка
IMG_2268_gray.jpg, IMG_2264_gray.jpg - превью.
нужно чтобы в нашей базе в имени оригинального изображения добавлялась первая буква b, т.е. чтобы получилось
bIMG_2268.jpg:IMG_2268_gray.jpg|bIMG_2264.jpg:IMG_2264_gray.jpg
5. категории. в их базе они в столбце cat_parent, при этом обозначен код категории, который соответствует названию из базы категорий (см. база категорий.csv там:
cat_id - код категории соответствующий cat_parent основной базе товаров.
cat_parent - тут указывается для категории ид главной категории (для категорий первого уровня указывается 0)
у нас в базе должны быть не ид а сразу названия, например:
Женская одежда/Костюмы (первый уровень/второй)
6. обновляться должны только параметры которые есть в "наша база.csv". на сайте (в базе) например будет еще "старая цена" и т.д. - это не должно обновляться/изменяться.
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