Скрипт php для парсинга мета-тегов и h1

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Закрыт14 заявок191 просмотр

Разработать скрипт php для парсинга title, description, keywords, h1. Продукт должен обладать следующими свойствами:

1) Открытый код.

2) Проверка должна осуществляться путем массовой вставки URL'ов в окно.

3) Возможность указания задержки в мс для парсинга.

4) Возможность импорта URL из txt файла.

5) Возможность экспорта данных в csv со столбцами: № по порядку, URL, Title, Description, keywords, h1.

6) В случае отсутствия на странице данных тегов отмечать их словом "n/f"

7) В случае недоступности страницы отмечать ее словом "error"

8) Работа с любыми кодировками сайтов.

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PHP
14 лет назад
den3000
Борис 
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 дней назад

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Нет заявок фрилансеров

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