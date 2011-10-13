Joomla. Редактировать шаблон от Yootheme

Здравствуйте.

Всегда использовал шаблоны от Joomlart. Там есть класс caption для красивого отступа от изображений. Может я не разобрался в шаблонах от Yootheme, но такого не нашел. Вот собственно это и надо реализовать. Но чтобы он еще в в списке в визивиге отображался.