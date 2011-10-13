Поправить кодировку для форума на cms vBulletin

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Завершен2 заявки137 просмотров

Приветствую.

Есть форум: http://veseliil.com/forum/forum.php на движке: vBulletin

При импорте базы со стороннего форума, с помощью данного скрипта: http://www.bormotuhi.net/showthread.php?t=5423

выдаёт иероглифы вместо темм и сообщений и т.д. База в utf-8, движок в win1251

Если меняю кодировку движка на utf-8, то база стаёт читабельна а скрипт форума отображается иероглифами.

Пишите цену и сроки правки кодировки.

Спасибо за внимание.

14 лет назад
PROGod
Марина 
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Была
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bxn5
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14 лет назад
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bxn5
34 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад