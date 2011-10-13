Необходимо сделать шаблон сайта под движок DLE, версия 9,2. Копию сайта http://lifesports.ru/ Некоторые моменты обговариваются индивидуально. Срок: 1 день Доплачиваю за качественную работу.
Поправить кодировку для форума на cms vBulletin
Приветствую.
Есть форум: http://veseliil.com/forum/forum.php на движке: vBulletin
При импорте базы со стороннего форума, с помощью данного скрипта: http://www.bormotuhi.net/showthread.php?t=5423
выдаёт иероглифы вместо темм и сообщений и т.д. База в utf-8, движок в win1251
Если меняю кодировку движка на utf-8, то база стаёт читабельна а скрипт форума отображается иероглифами.
Пишите цену и сроки правки кодировки.
Спасибо за внимание.
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