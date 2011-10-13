Разработка калькулятора подбора размера шин

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  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки199 просмотров

Нужен калькулятор аналогичный тому что показан на макете. С заполненной базой данных авто.

http://aws.kz/foto/storefront/522_large.jpg

14 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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Нет заявок фрилансеров