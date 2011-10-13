Требуется разработать сайт (только программирование, дизайн уже почти есть). На любой популярной CMS Проект содержится несколько нестандартных фич, например, потребуется реализовать калькулятор (полноценный) Логика самих страниц не совсем ...
Нужно разработать flash игру
Нужно разработать flash игру по примеру.
Подробности при переписке.
ICQ 589731158
Skype: aleksandr82581
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