Граббер каталога с сайта и заливка в HostCMS

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок180 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сграбить каталог с сайта-донора и залить на сайт, работающий под управлением HostCMS (примерно 5000 позиций).

Сайт-донор при личной переписке.

14 лет назад
gurevich
Евгений 
44 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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