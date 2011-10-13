Видео чат Flash

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка121 просмотр

Нужно сделать видео част FLASH+AS3, дизайн представляется, для модуля дистанционного обучения. Все на базе Wowza media serve, но нужно сделать только юзверную часть. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы выслать более подробное ТЗ.

14 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
18 часов назад

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Нет заявок фрилансеров