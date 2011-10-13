Необходимо разработать форму для выбора географических наименований с использованием chained selects и autocomplete field (jQuery). Выбор значений из БД. Результат работы – пример работающей формы на вашем хосте. Надёжным исполнителям – авансовый платёж. ...
Видео чат Flash
Нужно сделать видео част FLASH+AS3, дизайн представляется, для модуля дистанционного обучения. Все на базе Wowza media serve, но нужно сделать только юзверную часть. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы выслать более подробное ТЗ.
Заявки фрилансеров
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