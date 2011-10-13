Видео чат Flash

Нужно сделать видео част FLASH+AS3, дизайн представляется, для модуля дистанционного обучения. Все на базе Wowza media serve, но нужно сделать только юзверную часть. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы выслать более подробное ТЗ.