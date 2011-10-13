Создание портала на Yii

Меня интересует создание портала на вашей фреймоворке Yii, пример модулей во вложении, но к сожалению, так-как мы раньше делали сайты на Joomla, я пока смог накидать примерный функционал сайта с компонентами Joomla.

Дизайн нового портала, у нас почти готов.

Мне нужно знать цены и сроки разработки?

Возможен выбор фреймоворка Zend Framework.

Рассматриваю варианты создания на вашей CMS, но лучше что-то типа CMS компании Медиасайта.