Флеш для сайта

Для сайта www.biomedis.ru нужно сделать для шапки флэш-ролик, который будет плавно менять, через определённый промежуток времени, различные изображения.

Изображения есть, по 4 штуки на каждый слот.

Менять нужно плавно примерно как в шапке на сайте: http://www.prostranstvoperemen.ru/