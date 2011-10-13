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XML-RPC для обмена файлами между Android приложен.
Необходимо реализовать XML-RPC для обмена файлами между Android приложением и сервером XML-RPC.
Дано: Есть приложение на андроид. В приложении заданы адрес сервера, имя пользователя и пароль. В приложении есть кнопка: Импорт/Экспорт
На Windows (или Unix) компьютере есть следующуя структура папок:
.\AndroidSync\[пользователь]\FromAndroid
.\AndroidSync\[пользователь]\ToAndroid
.\AndroidSync\[пользователь]\usersettings.xml (или любой другой формат)
В одну папку задача принять все файлы, с выходной папки задача передать все файлы. Пароль задан в файле usersettings.xml в отрытом виде.
Файлы должны быть приняты целостно, все скопом. Протоколы работы сервера необходимо где-то сохранить (например, в папке .\AndroidSync\)
Если в папке приема информации на Android уже лежат все файлы из AndroidSync\[пользователь]\ToAndroid с той же датой и тем же размером – то ничего передавать не нужно.
В папку .\AndroidSync\[пользователь]\ToAndroid передаются все файлы по маске и стираются на Adroid.
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