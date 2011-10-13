XML-RPC для обмена файлами между Android приложен.

Необходимо реализовать XML-RPC для обмена файлами между Android приложением и сервером XML-RPC.

Дано: Есть приложение на андроид. В приложении заданы адрес сервера, имя пользователя и пароль. В приложении есть кнопка: Импорт/Экспорт

На Windows (или Unix) компьютере есть следующуя структура папок:

.\AndroidSync\[пользователь]\FromAndroid

.\AndroidSync\[пользователь]\ToAndroid

.\AndroidSync\[пользователь]\usersettings.xml (или любой другой формат)

В одну папку задача принять все файлы, с выходной папки задача передать все файлы. Пароль задан в файле usersettings.xml в отрытом виде.

Файлы должны быть приняты целостно, все скопом. Протоколы работы сервера необходимо где-то сохранить (например, в папке .\AndroidSync\)

Если в папке приема информации на Android уже лежат все файлы из AndroidSync\[пользователь]\ToAndroid с той же датой и тем же размером – то ничего передавать не нужно.

В папку .\AndroidSync\[пользователь]\ToAndroid передаются все файлы по маске и стираются на Adroid.