Скрипт попапа регистрации пользователя

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки163 просмотра

Нужен скрипт, который бы открывал попап в центре страницы, куда бы вводились посетителем сайта данные для регистрации на сайте.

14 лет назад
Argo_com
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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