Техническая поддержка сайта TOPSWORDS.RU.

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Закрытнет заявок116 просмотров

Сайт сделан на системы управления NETCAT 3.5. после переноса на новый хостинг перестала работать форма обратной связи+добавилась ошибка после не удачной попытки исправления.Необходимо привести все в рабочее состояние+добавить на сайт систему регистрации клиента с отслеживанием заказа. Есть еще некоторые вопросы-но не существенные. Предпочтение специалистам из Москвы.

14 лет назад
Skif74
Иван 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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