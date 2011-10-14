Техническая поддержка сайта TOPSWORDS.RU.

Сайт сделан на системы управления NETCAT 3.5. после переноса на новый хостинг перестала работать форма обратной связи+добавилась ошибка после не удачной попытки исправления.Необходимо привести все в рабочее состояние+добавить на сайт систему регистрации клиента с отслеживанием заказа. Есть еще некоторые вопросы-но не существенные. Предпочтение специалистам из Москвы.