Сейчас на входе есть txt-файл с 1 столбцом - списком штрих-кодов, по нему ищутся картинки товаров и сохраняются на выходе под артикулами 1,2,3... Нужно сделать, чтобы на входе были 2 столбца: 1-й столбец - заранее ...
Доработка деформации изображения аудио сигналом
Есть несложный черновой скрипт:
http://www.leprous.com/sample.swf
Необходимо его доработать или написать с нуля, разбив частоты аудио сигнала на несколько сегментов по частотам (высокие, средние, низкие) и привязать каждую группу к соответствующему диапазону цветов. При звучании скажем низких частот деформировались только темные области, при высоких - близкие к белому.
По школьному курсу физики звуковые частоты, которые нас интересуют - 20 - 20 000 Гц.
Яркость цвета численно представляется как корень из суммы квадратов каждого из составляющих RGB (0 -255 у каждого).
В итоге каждый диапазон делим на N (грубо говоря число полос эквалайзера)
Для примера N = 4
Аудио сигнал: 1. от 20 000 - 15 005, 2. 15 005 - 10 010, 3. 10 010 5 015, 4. 5 015 - 20
Цвет: 1. 255 - 191, 2. 191 - 127, 3. 127 - 63, 4. 63 - 0
Скрипт перебирает матрицу картинки по пикселям, сортирует их по группам и смещает их в каждой группе исходя из среднего уровня каждой частотной группы.
С вопросами и предложениями прошу писать на [email protected], здесь можете оставлять заявки, чтобы в итоге выбрал исполнителя, но писать обязательно на почту. Не в личку.
Исходник примера по запросу.
Заявки фрилансеров
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