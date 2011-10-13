Доработка деформации изображения аудио сигналом

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Закрыт1 заявка153 просмотра

Есть несложный черновой скрипт:

http://www.leprous.com/sample.swf

Необходимо его доработать или написать с нуля, разбив частоты аудио сигнала на несколько сегментов по частотам (высокие, средние, низкие) и привязать каждую группу к соответствующему диапазону цветов. При звучании скажем низких частот деформировались только темные области, при высоких - близкие к белому.

По школьному курсу физики звуковые частоты, которые нас интересуют - 20 - 20 000 Гц.

Яркость цвета численно представляется как корень из суммы квадратов каждого из составляющих RGB (0 -255 у каждого).

В итоге каждый диапазон делим на N (грубо говоря число полос эквалайзера)

Для примера N = 4

Аудио сигнал: 1. от 20 000 - 15 005, 2. 15 005 - 10 010, 3. 10 010 5 015, 4. 5 015 - 20

Цвет: 1. 255 - 191, 2. 191 - 127, 3. 127 - 63, 4. 63 - 0

Скрипт перебирает матрицу картинки по пикселям, сортирует их по группам и смещает их в каждой группе исходя из среднего уровня каждой частотной группы.

С вопросами и предложениями прошу писать на [email protected], здесь можете оставлять заявки, чтобы в итоге выбрал исполнителя, но писать обязательно на почту. Не в личку.

Исходник примера по запросу.

14 лет назад
cellarium
Владимир 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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