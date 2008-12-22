Опыт работа в области вэб-дизайна и полиграфии более 10 лет, в том чиcле на иностранных проектах.
Знание английского и немецкого языков.
Основное направление - Flash/Flex проектирование и программирование.
ВЫСШЕЕ БРИТАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ BA Hons Graphic Design & Illustations, University Of Hertfordshire
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Портфолио
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- Flash-генератор штрих-кодов254 просмотра
Отзывы заказчиков
$659
9 баллов
14 лет назад
Очень терпеливый и ответственный исполнитель. Спасибо! Результаты работы: http://maratka.ru/palitra http://maratka.ru/ap
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$659
9 баллов
14 лет назад
Прекрасная работа! Очень приятно работать с исполнителем. Работа была выполнена полностью в соответствии с заданием, а также Владимир дал несколько ценных предложений. Для работы над следующими проектами будем обращаться только к нему.
Ответный отзыв
Хороший клиент
$200
10 баллов
15 лет назад
Довелось поработать со Владимиром, впечатления только положительные. Первоклассный, опытный специалист. Крайне высокая степень ответственности, очень внимателен к пожеланиям заказчика. Мои наилучшие рекомендации.
Ответный отзыв
Очень позитивный молодой человек. Редкая адекватность и кругозор. Идеальный проджект-менеджер. Буду рад поработать с Олегом еще.
$600
10 баллов
15 лет назад
Заказ выполнен очень качественно, с хорошей долей этузиазма и креaтива. Рекомендую.
Ответный отзыв
Хорошая питерская команда. Было приятно работать.