cellarium

Владимир Кучинов cellarium

 
45 летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Опыт работа в области вэб-дизайна и полиграфии более 10 лет, в том чиcле на иностранных проектах.

Знание английского и немецкого языков.

Основное направление - Flash/Flex проектирование и программирование.

ВЫСШЕЕ БРИТАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ BA Hons Graphic Design & Illustations, University Of Hertfordshire

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Отзывы заказчиков
Lida1
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$659
9 баллов
14 лет назад
Создание интерактивной палитры цветов 2
Очень терпеливый и ответственный исполнитель. Спасибо! Результаты работы: http://maratka.ru/palitra http://maratka.ru/ap
Хороший заказчик
Ответный отзыв
Lida1
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$659
9 баллов
14 лет назад
Создание интерактивной палитры цветов
Прекрасная работа! Очень приятно работать с исполнителем. Работа была выполнена полностью в соответствии с заданием, а также Владимир дал несколько ценных предложений. Для работы над следующими проектами будем обращаться только к нему.
Хороший клиент
Ответный отзыв
Kubaas
Россия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
10 отзывов
$200
10 баллов
15 лет назад
Сборка флеша
Довелось поработать со Владимиром, впечатления только положительные. Первоклассный, опытный специалист. Крайне высокая степень ответственности, очень внимателен к пожеланиям заказчика. Мои наилучшие рекомендации.
Очень позитивный молодой человек. Редкая адекватность и кругозор. Идеальный проджект-менеджер. Буду рад поработать с Олегом еще.
Ответный отзыв
samcool
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$600
10 баллов
15 лет назад
Разработка флеш приложения
Заказ выполнен очень качественно, с хорошей долей этузиазма и креaтива. Рекомендую.
Хорошая питерская команда. Было приятно работать.
Ответный отзыв